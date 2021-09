https://it.sputniknews.com/20210925/puigdemont-vuole-tornare-a-bruxelles-prima-di-deporre-in-tribunale-in-sardegna-13049833.html

Puigdemont vuole tornare a Bruxelles prima di deporre in tribunale in Sardegna

Puigdemont vuole tornare a Bruxelles prima di deporre in tribunale in Sardegna

L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont si è dichiarato disposto a tornare in Belgio per svolgere il suo lavoro di eurodeputato prima di deporre... 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T22:41+0200

2021-09-25T22:41+0200

2021-09-25T22:41+0200

giustizia

spagna

parlamento europeo

catalogna

sardegna

carles puigdemont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/517/45/5174548_0:169:2201:1407_1920x0_80_0_0_3364e5a9fac727b5e7f3e790997cb37f.jpg

Il politico catalano ed eurodeputato si è presentato davanti ai media con i suoi avvocati per spiegare le circostanze dell'arresto di due giorni fa una volta atterrato in Italia. L'ex governatore della Catalogna ha confermato che il 4 ottobre è stato convocato per deporre di persona al tribunale di Sassari.Ha inoltre manifestato la volontà di continuare a viaggiare per l'Europa per diffondere le aspirazioni all'indipendenza della Catalogna. Puigdemont è stato, tuttavia, "contento del risultato finale", perché ritiene di aver potuto dimostrare una "solida argomentazione politica e giuridica" davanti alla giustizia italiana, la quale, ha sottolineato, "ha impiegato alcune ore per prendere la decisione" di rimetterlo in libertà. L'ex presidente catalano ha lasciato il carcere di Sassari il 24 settembre dopo che la Corte d'Appello ha revocato la misura cautelare. Puigdemont ha accusato Madrid di aver "coordinato e ispirato" l'operazione per farlo arrestare e ha dubitato della volontà del governo Pedro Sánchez di negoziare con la Catalogna sul conflitto politico.

https://it.sputniknews.com/20210924/arresto-puigdemont-madrid-rispetto-per-le-decisioni-delle-autorita-ialiane-13027940.html

Superbianco Juden Palestine apartheid Si faccia ebreo e vada in Israele. 0

1

spagna

catalogna

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giustizia, spagna, parlamento europeo, catalogna, sardegna, carles puigdemont