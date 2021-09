https://it.sputniknews.com/20210925/prodi-boccia-lipotesi-berlusconi-al-quirinale-non-e-plausibile-13044339.html

Prodi boccia l’ipotesi Berlusconi al Quirinale: “Non è plausibile”

Prodi boccia l’ipotesi Berlusconi al Quirinale: “Non è plausibile”

L’ex presidente del Consiglio ritiene che il Cavaliere non abbia i numeri per essere eletto al Colle e sia, oltretutto, un personaggio divisivo per la politica... 25.09.2021, Sputnik Italia

Il giudizio è secco e non accetta repliche: l’ipotesi di vedere Silvio Berlusconi al Quirinale è "non plausibile".A dirlo è Romano Prodi, storico 'nemico' del Cavaliere, che, parlando alla trasmissione radiofonica della Rai Sabato anch'io, ha bocciato sonoramente un’eventuale candidatura del leader di Forza Italia nella successione a Sergio Mattarella.L’ipotesi era stata avanzata nel centrodestra, ma anche nello schieramento del Cavaliere è stata ridimensionata negli ultimi tempi e potrebbe essere utilizzata come “omaggio” all’ex premier nelle prime votazioni.Una personalità divisivaPer Prodi, Berlusconi non potrebbe essere eletto per due motivi: non ha i voti necessari e, cosa forse più importante, dal punto di vista politico non è una figura che unisce gli schieramenti.L’ex premier del centrosinistra ritiene che il Cavaliere non abbia i numeri e sia una personalità divisiva, giudizio netto, nonostante il Professore abbia tributato l'onore delle armi all'ex avversario politico nei giorni scorsi per la svolta europeista di FI e abbia parlato di "follia" nel caso della richiesta della psichiatrica.Ritorno in politica: no grazieL’ex presidente del Consiglio ha anche smentito un suo ritorno in corsa nella vita politica italiana e anche per l’elezione al Colle, come eventuale antagonista dello stesso leader forzista.

