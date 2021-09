https://it.sputniknews.com/20210925/pele-sta-meglio-la-figlia-pubblica-una-foto-dallospedale-13046208.html

Pelé sta meglio, la figlia pubblica una foto dall'ospedale

La preoccupazione dei fan di tutto il mondo era cresciuta dopo il ricovero della scorsa settimana. 25.09.2021, Sputnik Italia

Sembrano migliorare le condizioni di salute di Pelé, 80 anni, che la scorsa settimana era stato ricoverato in via precauzionale presso l'ospedale Einstein di San Paolo dopo la recente operazione al colon.Nel post viene annunciato che sono stati fatti diversi passi avanti nel percorso che porterà alla completa guarigione dell'ex stella del Santos.Pelé è stato ricoverato precauzionalmente per problemi di reflusso gastrico, verificatisi in seguito al recente intervento chirurgico.Due settimane fa, il due volte campione del mondo con la maglia verdeoro era stato operato per la rimozione di un cancro al colon.

