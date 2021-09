https://it.sputniknews.com/20210925/papa-francesco-commissaria-memores-domini-nominato-delegato-speciale-13040227.html

Papa Francesco ha commissariato i Memores Domini, associazione sotto l'ala di Comunione e liberazione, da cui provengono Roberto Formigoni e le tre laiche che assistono il Papa Emerito nel suo ritiro del monastero Mater Ecclesiae. Nominato un Delegato speciale, che da oggi assumerà il governo temporaneo con pieni poteri ad nutum della Sede Apostolica.Venerdì, la Santa Sede ha comunicato che Papa Francesco, “avendo a cuore l’esperienza dei Memores Domini e riconoscendone nel carisma una manifestazione della grazia di Dio, ha disposto un cambiamento nella conduzione dell’Associazione, nominando Suo Delegato speciale” l’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro.Il Delegato speciale, a partire da sabato 25 settembre 2021, assumerà temporaneamente, ad nutum, della Sede Apostolica il governo dell’Associazione "con pieni poteri", al fine di "custodirne il carisma e preservare l’unità dei membri". Simultaneamente, decade l’attuale governo generale dell’Associazione.Inoltre, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha nominato padre Gianfranco Ghirlanda, S.J., assistente pontificio per le questioni canoniche relative alla medesima Associazione.Secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana, prima di disporre il cambiamento di gestione, il Pontefice aveva già inviato un visitatore apostolico. Mons. Filippo Santoro appartiene a Cl.Memores Domini è un'associazione di laici e consacrati che vivono nei precetti di povertà, castità e obbedienza. Ha come obiettivi la custodia della "memoria tendenzialmente continua del Cristo" e l'apostolato. Riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici nel 1988, conta circa 1.500 membri in tutto il mondo.

