'No green pass' in piazza, tensioni a Milano - Video

In centro a Milano è in corso un comizio della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. 25.09.2021, Sputnik Italia

Circa 1.500 manifestanti 'no green pass', partiti dal raduno non autorizzato di Piazza Fontana, hanno cercato di forzare il cordone della polizia in zona del Duomo dove Giorgia Meloni è impegnata in un comizio con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Agenti e contestatori sono entrati in contatto, fortunatamente non ci sono stati feriti, riporta l'Ansa.Si segnalano altri dimostranti che sono riusciti ad aggirare il Duomo per poi dirigersi verso la Scala, scandendo a gran voce la parola 'libertà'.'Se non cambierà bloccheremo la città', 'giù le mani dal lavoro', sono gli slogan dei manifestanti in direzione piazza San Babila. Tra i manifestanti anche chi dice no al green pass all'università.Ricordiamo che a partire dal prossimo 15 ottobre in Italia verrà ulteriormente estero l'uso del green pass, che sarà obbligatorio avere per poter lavorare nel settore pubblico e privato.Uno dei cortei più numerosi dei 'no green pass' ha percorso questa mattina le vie del centro di Trieste, esprimendo il proprio dissenso per l'introduzione obbligatoria del certificato verde.

