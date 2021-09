https://it.sputniknews.com/20210925/nigeria-attacco-jihadista-fa-almeno-8-morti-13039339.html

Nigeria, attacco jihadista fa almeno 8 morti

L'azione è stata portata dai terroristi dell'Iswap, l'Isis dell'Africa occidentale. 25.09.2021, Sputnik Italia

Sono almeno otto i militari dell'esercito nigeriano rimasti uccisi in seguito ad un attacco dei jihadisti dell'Isis* dell'Africa occidentale nel nord-est del Paese.Si contano inoltre numerosi dispersi, in quello che si è configurato come un attacco già pianificato in precedenza.I veicoli sono improvvisamente finiti sotto una pioggia di razzi, che non ha lasciato spazio ad alcun tipo di reazione.Che cos'è l'Iswap?Lo Stato islamico nella provincia dell'Africa occidentale (ISWAP) è una costola del più noto Boko Haram e, negli ultimi anni, sta crescendo in potere e influenza, rendendosi protagonista di numerosi attacchi nella regione del Lago Ciad.Dalla sua base territoriale sulle rive e sulle isole del lago Ciad, questo gruppo jihadista sta conducendo una guerriglia nella Nigeria nord-orientale e nelle zone limitrofe.Colmando le lacune del governo nella fornitura di servizi alla popolazione, negli ultimi tempi ha raggiunto un certo livello di sostegno tra i civili locali, di cui Boko Haram non ha mai goduto, e ha trasformato le comunità abbandonate nell'area e nelle isole del Lago Ciad in una fonte di sostentamento economico*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri paesi

