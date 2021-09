https://it.sputniknews.com/20210925/medico-del-118-vaccinato-contrae-il-covid-e-muore-lultimo-saluto-a-gianluigi-piegari-13044941.html

Medico del 118 vaccinato contrae il Covid e muore, l’ultimo saluto a Gianluigi Piegari

Aveva 36 anni e ha contratto il virus probabilmente durante un intervento d’urgenza per un paziente positivo. Dopo un mese di lotta è morto: lascia la compagna... 25.09.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Si svolgono oggi ad Albano Laziale i funerali di Gianluigi Piegari, detto “Gigi”, il medico del 118 morto a 36 anni di Covid-19. Lo riporta Fanpage.Aveva contratto l’infezione probabilmente nel corso di un intervento di emergenza in ambulanza per un paziente positivo.Sarebbe diventato padre tra qualche mese e in molti lo ricordano per la sua umanità e professionalità.L’angelo della stradaIl medico 36enne operava da anni sulle ambulanze e poi, specializzato in chirurgia estetica, lavorava anche nello studio del padre, che esercita come dentista ad Albano Laziale, comune dei Castelli romani.La compagna Martina, al quinto mese di gravidanza, gli ha dedicato un dolce ricordo: "Era impossibile non amarlo. Una persona ben voluta da tutti, sempre pronta ad aiutare il prossimo”.E poi il rammarico: "Nella nostra nuova casa a Cecchina volevamo far crescere nostro figlio. Ancora non riesco a credere che non sia più qui con me".

Россия щедрая душа dôņ Пидрилло tocca te, non commenti piccola scimmia urlatrice, dai che la puoi sparare più grossa di sempre, io né sono certo. 0

Superbianco Juden Palestine apartheid E'mancata una persona umana, per scelta di vita, grazie per essere esistito, in questo mondo dove la merda sotterra tutto come una colata di lava. 0

Rachele Samo

Rachele Samo

