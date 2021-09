https://it.sputniknews.com/20210925/maxi-incendio-allex-snia-di-varedo-rogo-nellarea-industriale-dismessa-fiamme-minacciano-i-boschi-13041243.html

Maxi incendio all'ex Snia di Varedo: rogo nell'area industriale dismessa, fiamme minacciano i boschi

Maxi incendio all'ex Snia di Varedo: rogo nell'area industriale dismessa, fiamme minacciano i boschi

Bruciano tonnellate di rifiuti tossici abbandonati all'interno del capannone dell'ex colosso tessile. Colonna di fumo visibile in tutta la Brianza. 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T10:57+0200

2021-09-25T10:57+0200

2021-09-25T11:02+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12487837_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9dded2779ade98c1e8f559cf7fecbeee.jpg

Un maxi incendio è scoppiato all'alba di sabato 25 settembre all'interno dei capannoni dell'ex Snia di Varedo (Monza e Brianza). Bruciano tonnellate di rifiuti stoccati abusivamente all’interno dell’ex fabbrica di filati, secondo quanto riporta ilNotiziario.net.L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo sono arrivati i Vigili del fuoco e i tecnici di Arpa per le valutazioni e le analisi del caso. Da diverse ore sono impegnate nello spegnimento del rogo cinque mezzi, tra botti e autopompe.Due autopompe sono state inviate dal distaccamento di Desio e Bovisio Masciago, due autobotti dal comando di Monza e dal distaccamento di Vimercate è giunta un'autoscala dalla centrale di Monza. In supporto anche un'autopompa dal Comando di Milano.Una densa colonna di fumo si è sollevata dalle fiamme ed è visibile in tutta la Brianza. La presenza di fumi tossici preoccupa i cittadini dei vicini centri di Varedo e Limbiade.Il Sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, il Sindaco di Varedo, Filippo Vergani, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ed i Carabinieri sono sul posto per monitorare la situazione. Sebbene il rogo sembra essere stato contenuto, i vigili del fuoco stanno lavorando sul fronte sud, per evitare che le fiamme coinvolgano l’area boschiva al confine tra Varedo e Limbiate.Sul posto, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato anche un'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente non ci sono feriti.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia