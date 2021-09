https://it.sputniknews.com/20210925/mascherine-in-classe-costa-favorevole-a-non-usarle-13039684.html

Mascherine in classe, Costa: "Favorevole a non usarle"

Mascherine in classe, Costa: "Favorevole a non usarle"

Il decreto Green pass approvato ieri in Senato prevede l'obbligo per gli alunni, a partire dalla primaria, e per il personale scolastico la fornitura di... 25.09.2021, Sputnik Italia

"Sarei favorevole a non utilizzare le mascherine in classe, soprattutto se ci troviamo in un ambiente sicuro, con personale docente e studentesco vaccinato". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo quanto riporta TgCom24.Con il decreto Green Pass scuola, approvato dal Senato ieri, cambiano le regole sull’utilizzo delle mascherine. Rispetto a quanto previsto in precedenza, adesso l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria e non più a partire dai 6 anni d'età. Inoltre, si introduce anche l'eccezione relativa allo svolgimento delle attività sportive.Il decreto contiene novità anche per il personale scolastico. È assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del D.L. 73/2021, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado in cui siano presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

