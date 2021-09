https://it.sputniknews.com/20210925/manifestazioni-no-green-pass-in-tutta-italia-grande-partecipazione-a-trieste---video-13046439.html

Manifestazioni 'no green pass' in tutta Italia, grande partecipazione a Trieste - Video

Manifestazioni 'no green pass' in tutta Italia, grande partecipazione a Trieste - Video

25.09.2021

2021-09-25T16:55+0200

2021-09-25T16:55+0200

2021-09-25T16:59+0200

Ancora una giornata all'insegna delle proteste contro il green pass in Italia, con i manifestanti che si sono dati appuntamento in 60 piazze di tutta Italia.Uno dei cortei più numerosi ha percorso questa mattina le vie del centro di Trieste, esprimendo il proprio dissenso per l'introduzione obbligatoria del certificato verde anche per i lavoratori, sia pubblici che privati, a partire dal prossimo 15 di ottobre.Durissime le critiche contro il governo Draghi, ed in particolare nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, proprio per l'adozione del green pass obbligatorio sul posto di lavoro.Secondo gli organizzatori, al corteo triestino avrebbero preso parte oltre 20.000 persone, una cifra che la renderebbe la più partecipata degli ultimi anni.La protesta è destinata a continuare anche in serata, con gli appuntamenti di Milano e Napoli, ma anche in molti altri comuni, che avranno il via tra le 17:30 e le 18:00.

