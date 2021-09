https://it.sputniknews.com/20210925/lamorgese-il-patto-ue-sui-migranti-contiene-punti-inaccettabili-13045480.html

Lamorgese: il patto Ue sui migranti contiene punti "inaccettabili"

25.09.2021

2021-09-25T19:01+0200

Nel corso del suo intervento nell'ambito della conferenza 'Med5', il ministro degli Interni italiano Luciana Lamorgese ha affermato che alcune proposte contenute nel Patto per la migrazione e l'asilo dell'Unione Europea sono "inaccettabili" non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo.Parlando della questione dell'immigrazione, la Lamorgese ha ribadito che non si tratta di "un fenomeno congiunturale, ma strutturale che va affrontato con strumenti e meccanismi adeguati". Secondo la Lamorgese, a dispetto della presenza di punti "inaccettabili", l'Italia "ha sempre mantenuto una posizione dialogante e costruttiva a livello politico e nei tavoli tecnici, per garantire che venga raggiunto quell'imprescindibile punto di equilibrio tra responsabilità e solidarietà in assenza del quale la politica UE di gestione dei fluissi migratori non potrà avere un futuro".Infine, è stata sottolineata la centralità del dialogo con i Paesi terzi, che "rimane uno degli strumenti principali per affrontare il fenomeno migratorio alla sua radice", per raggiungere l'obiettivo di "rimpatri gestiti dalla UE".Alla conferenza 'Med5' hanno partecipato, oltre all'Italia, anche Spagna, Grecia, Malta e Cipro.La Lamorgese ha definito l'evento un "tassello che consolida il fronte dei paesi del mediterraneo nell'Unione Europea, uniti e pronti, anche in vista del prossimo semestre europeo, per portare avanti al meglio la trattativa in corso a Bruxelles".

