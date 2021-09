https://it.sputniknews.com/20210925/la-procura-di-roma-revoca-il-sequestro-del-video-di-durigon-pubblicato-da-fanpage-13043171.html

La Procura di Roma revoca il sequestro del video di Durigon pubblicato da Fanpage

La Procura di Roma revoca il sequestro del video di Durigon pubblicato da Fanpage

Revocato il sequestro anche del materiale relativo all’inchiesta realizzata dal sito sui fondi della Lega. Il direttore: “Niente da festeggiare”. 25.09.2021, Sputnik Italia

La vicenda aveva fatto allarmare molti, soprattutto per lo spettro della censura che aleggiava sul provvedimento di sequestro del materiale relativo all’inchiesta del sito Fanpage sui fondi della Lega.Alla redazione, però, è stata notificata la revoca del decreto di sequestro degli articoli e del video dell'ex sottosegretario Claudio Durigon.Lo ha reso noto la stessa testata e il direttore responsabile Francesco Cancellato ha spiegato in un video che “oggi la Polizia Postale ha inviato alla direzione un nuovo provvedimento, firmato dalla Gip Claudia Alberti, dal procuratore della Repubblica Michele Prestipino Giarritta e dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli, con cui si dispone la revoca delle misure che ci erano state notificate poco tempo prima".Ventiquattro ore incredibiliCancellato ha voluto ringraziare chi si è mobilitato per ottenere la revoca del provvedimento sull’inchiesta 'Follow the Money' e ha sottolineato che si è trattato di una giornata incredibile in cui si è difeso il diritto alla libertà di stampa, “improvvisamente e incredibilmente negato”.L’inchiesta sui fondi della LegaIl lavoro al centro del provvedimento della Procura di Roma risale ad alcuni mesi fa e aveva scatenato le polemiche sull’ex sottosegretario Durigon.Polemiche sul personaggio, rinfocolate dalla sua proposta di dedicare un parco di Latina, ora intitolato a Falcone e Borsellino, al fratello del duce, Arnaldo Mussolini. Querelle da cui erano scaturite le dimissioni.La Procura di Roma, nel sequestro del video, aveva rilevato che le immagini apparivano "lesive dell'immagine e della reputazione professionale e personale del comandante generale della Guardia di Finanza", il generale Giuseppe Zafarana.

