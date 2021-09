https://it.sputniknews.com/20210925/la-palma-nuova-eruzione-dal-cratere-del-cumbre-vieja-distrutte-30-case---video-13042007.html

Residenti evacuati con urgenza dopo l'apertura di due nuove bocche sui fianchi del cono centrale. "Ci hanno dato 10 minuti per andarcene", ha spiegato ad... 25.09.2021, Sputnik Italia

Allarme a La Palma, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, per una nuova eruzione del vulcano Cumbre Vieja, che venerdì pomeriggio ha ripreso la sua attività dopo l'apertura di due bocche sui fianchi del cono centrale. Il magma ha raggiunto nuovamente i centri abitati distruggendo 30 case.Secondo quanto riferisce Euronews, l'eruzione ha interessato gli abitanti dei quartieri di Tajuya, Tacande de Arriba e Tacande de Abajo, costretti a lasciare le proprie case. Le evacuazioni sono state eseguite con urgenza venerdì."Ci hanno dato 10 minuti per andarcene. È stato tutto molto veloce", spiega ad Euronews uno degli evacuati. Le violente esplosioni hanno prodotto una colonna di cenere vulcanica che si è riversata nella vicina isola di La Gomera, sollevandosi per oltre 6 chilometri dal livello del mare. I fiumi di lava fuoriusciti dai crateri laterali nella notte hanno rapidamente divorato oltre 10 ettari e 30 case.Secondo gli ultimi dati forniti dal satellite del programma Copernicus dell'Unione Europea, le recenti eruzioni del nuovo vulcano del complesso del Cumbre Vieja, hanno distrutto 190,7 ettari di terreno e 402 case, oltre a 15,2 chilometri di strade.Fuerteventura ha inviato a La Palma uomini della protezione civile, personale sanitario e volontari per prestare soccorso alla popolazione locale. Il loro arrivo è atteso in giornata.

