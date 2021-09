https://it.sputniknews.com/20210925/la-faida-talebana---foto-video-13041411.html

“Le notizie sulle divisioni interne del movimento sono solo falsità, frutto della malafede dei media nemici. Noi talebani* siamo una grande famiglia e, nonostante le difficoltà di questa fase iniziale, restiamo uniti. Il Mullah Baradar sta bene ed è qui a Kandahar”. Il mullawi Nur Mohammed Said è sicuramente un’ottima fonte. Qui a Kandahar, l’antica capitale dell’Afghanistan culla del movimento talebano, occupa la poltrona di ministro dell’informazione.E, prima d’incontrarci ha intervistato, - nell’insolita veste di giornalista - il vice premier Mullah Abdul Ghani Baradar. L’intervista, trasmessa dalla televisione afghana, puntava a smentire voci e indiscrezioni sulle divisioni interne al movimento talebano. Divisioni che, a dar retta alle voci, avrebbero trasformato una banale riunione di governo in una lite furibonda, iniziata con un lancio di termos di tè bollente e degenerata in un scontro armato tra gli uomini di Baradar e quelli del clan Haqqani.Uno scontro da cui sarebbe uscito ferito e malconcio lo stesso vice premier. Ma l’intervista condotta da Nur Mohammed Said, anziché far piazza pulita delle indiscrezioni, finisce con il rafforzarle.Anche perché, subito dopo, si nota la presenza, alla sinistra del divano, di un militante armato intento a vigilare sull’incontro. Insomma, nonostante il soprannome di Baradar, ovvero “fratello”, affibbiatogli da un Mullah Omar con cui fondò il movimento talebano e condivise sia l’infanzia sia la militanza anti-sovietica, il Mullah Ghani sembrerebbe relegato a Kandahar in una condizione di semi-prigionia. Dietro l’allontanamento dell’ex-protagonista dei negoziati con l’America vi sarebbero le mosse dei servizi segreti pakistani, veri padri e padroni del movimento talebano, con un clan Haqqani che - pur intrattenendo rapporti con al-Qaida* - ha sempre goduto dei favori dell’intelligence di Islamabad.Non a caso, nell’esecutivo, annunciato il 7 settembre, la poltrona di premier, destinata nelle previsioni a Baradar, è andata al Mullah Hassan Akhund, conosciuto come un leader senza seguito e privo di sostegno popolare. I grandi giochi sembrano insomma nelle mani di un’intelligence pakistana decisa ad affidare il controllo del secondo emirato al ministro degli interni talebano Sirajuddin Haqqani Mawlawi e al ministro della difesa Muhammad Yaqoob, primogenito del Mullah Omar.Figlio di Jalaluddin Haqqani, uno storico comandante dei mujhaeddin anti-sovietici, alleatosi poi con Osama Bin Laden, Sirajuddin ha ereditato dal padre la guida di un organizzazione trasformatasi in una via di mezzo tra un gruppo terrorista e un clan mafioso. Oltre a governare le aree tribali a cavallo tra il Pakistan e l’Afghanistan, controllandone traffici e commerci, gli Haqqani hanno messo a segno i più micidiali attentati contro la coalizione della Nato e i suoi alleati a Kabul.Eppure gli Haqqani mantengono uno stretto rapporto con un Isi che punta non solo a controllare i talebani afghani, ma anche i gruppi jihadisti attivi sul proprio territorio. Non a caso gli Haqqani sono stati i primi - il 15 agosto - ad arrivare a Kabul, auto-assegnandosi il controllo della sicurezza nella capitale. E l’annuncio delle nomine ministeriali è stato preceduto, il 5 settembre, dall’arrivo a Kabul di una delegazione dell’intelligence pakistana, guidata dal capo dell’Isi Generale Faiz Hameed. Ma se gli Haqqani sono gli interlocutori privilegiati dei servizi segreti pakistani, il figlio del Mullah Omar è, invece, una loro creatura.Sconosciuto ai più e contrario, come il padre, a qualsiasi diffusione della propria immagine, Muhammad Yaqoob è stato cresciuto ed educato nelle 'madrasse' pakistane sotto la guida di un’intelligence di Islamabad, che gli ha prima assegnato la carica di comandante militare del movimento e poi quella di ministro della difesa dell’Emirato. E a rendere ancor più assoluto il potere della fazione filo pakistana contribuisce l’eclissi di Hibatullah Akhundzada. Il leader supremo del movimento, insignito del titolo di “comandante dei fedeli”, come già il Mullah Omar, è, oggi, un autentico 'desaparecido'.La debolezza dell’ex negoziatore, oltre a cancellare le speranze di un presunto governo 'inclusivo', rischia, però, di far svanire la disponibilità di un Qatar pronto a garantire il proprio patrocinio politico-economico al nuovo emirato a solo nell’ambito di una cornice apparentemente 'moderata' garantita da Baradar. Ma senza la copertura politico economica di Doha, il potere dei talebani 'duri e puri', e con esso l’influenza pakistana, resteranno confinati all’ambito, tanto ristretto quanto miserabile, di un Afghanistan isolato politicamente e privato di ogni risorsa economica.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

