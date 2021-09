https://it.sputniknews.com/20210925/inciedente-mortale-a-jerez-pilota-spagnolo-dean-berta-viales-perde-la-vita-a-15-anni--13045934.html

Incidente mortale a Jerez, il pilota spagnolo Dean Berta Viñales perde la vita a 15 anni

Fatale la caduta nelle fasi finali della gara di Supersport 300, dopo la quale il giovanissimo Viñales è stato investito dai piloti che seguivano. 25.09.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/13046184_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_522935535d8b8b9ba37d57f4184fa2a7.jpg

Tragedia a Jerez de la Frontera, dove sul locale circuito motociclistico ha perso la vita il 15enne pilota Dean Berta Viñales, che partecipava alla gara di categoria Supersport 300.Per il giovanissimo pilota è stata fatale la caduta avvenuta nel corso dell'undicesima tornata: stando ai racconti dei testimoni, Dean avrebbe perso il controllo della propria moto alla curva uno, finendo a terra.Impossibile evitare il contatto per i piloti che seguivano, che gli sono finiti addosso investendolo.Inutile il trasporto immediato con l'elicottero all'ospedale di Siviglia, il giovane è deceduto a causa delle lesioni alla testa e al torace.Quello occorso oggi a Jerez è solo l'ultimo degli incidenti che hanno riguardato, nel recente passato, dei giovanissimi piloti.Lo scorso 25 luglio, al Motorland Aragon, aveva perso la vita un altro pilota ragazzo, Hugo Millan, di 15 anni, la stessa identica età di Dean Berta Viñales: anche in quella circostanza il centauro era volato via mentre si trovava nelle prime posizioni del plotone, venendo investito, quando, dopo essersi rialzato, stava cercando di mettersi in salvo correndo verso la via di fuga.

marco paradigma Più che ha perso la vita, diciamo meglio che l'ha sprecata. Purtroppo era troppo giovane per capirlo, ed era circondato da modelli sbagliati. 0

