https://it.sputniknews.com/20210925/il-regno-unito-avverte-italiani-ed-europei-senza-permesso-di-soggiorno-facciano-le-valigie-13040344.html

Il Regno unito avverte: “Italiani ed europei senza permesso di soggiorno facciano le valigie”

Il Regno unito avverte: “Italiani ed europei senza permesso di soggiorno facciano le valigie”

L’avvertimento del viceministro dell’Interno Foster per coloro che non hanno ottenuto lo status post-Brexit: in tutto sono 145.200 le domande rifiutate. 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T10:42+0200

2021-09-25T10:42+0200

2021-09-25T10:42+0200

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/11995304_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_ae0b1840eace3d763d2e0b0002025362.jpg

Il 30 giugno sono scaduti i termini per i cittadini europei per presentare la richiesta per il 'Settlement Scheme', cioè il permesso di soggiorno necessario dopo la conclusione del periodo di transizione della Brexit.Il numero due dell’Ufficio degli Interni, con delega all’immigrazione, dice a Repubblica che, per chi non se ne andrà volontariamente, ci saranno le espulsioni.Circa 400mila ancora in attesaL’esame delle domande, però, non è ancora concluso, ci sono circa 400mila persone che attendono ancora una risposta, mentre è definitivo il no per 145.200 domande rifiutate, anche in appello.Da esaminare anche 108mila richieste, arrivate in ritardo per giustificato motivo, ma, per questi casi, “fino al giudizio di appello, tutti i loro diritti sono preservati, è la legge”.

Zecca Comunista Questo ci puo anche andare bene, basta che gli Inglesi si prendono tutti quelli di cui hanno svaliggiato le terre. Ma poi, Italiani, non vi capisco proprio. Di una terra cosi bella come la vostra voi preferite di portare sempre l'ombrello. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

brexit