https://it.sputniknews.com/20210925/green-pass-vergognoso-e-criminale-professore-di-orvieto-rischia-la-sospensione-non-mi-fermo-13040723.html

Green pass "vergognoso e criminale", professore di Orvieto rischia la sospensione: "Non mi fermo"

Green pass "vergognoso e criminale", professore di Orvieto rischia la sospensione: "Non mi fermo"

Il professor Gianfranco Pigozzi, dopo aver scioperato contro il certificato verde, ha deciso di interrompere i tamponi, rischiando sospensione e stipendio. Con... 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T13:24+0200

2021-09-25T13:24+0200

2021-09-25T13:36+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12344431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60cb1a25e246c7df48a25c87879531c6.jpg

"Il green pass è vergognoso e criminale perché provocatoriamente disonesto nei confronti dei cittadini, violentemente lesivo dei diritti costituzionali, completamente inutile per la prevenzione del contagio", si legge all'inizio del cartello che il professor Gianfranco Pigozzi, docente di arte all'istituto secondario Signorelli di Orvieto, ha posto sul finestrino della sua auto posteggiata davanti alla scuola, per protestare contro l'obbligo della certificazione verde, che considera "un brutale atto di ricatto e sottomissione politica". L'insegnante, non vaccinato, ha deciso di interrompere i tamponi, deciso ad andare incontro alla sospensione e rinunciando allo stipendio e ad insegnare arte ai suoi alunni. Con la sua protesta spera almeno di insegnare loro "a non piegare la testa davanti alle ingiustizie".Non sono un no-vaxAd Ansa Pigozzi spiega di non essere un no-vax, ma di essere "molto perplesso sull'utilità e sull'efficacia di questo nuovo trattamento che non si può chiamare vaccino, in quanto non corrisponde alla sua definizione storica".Ritiene che l'emergenza sanitaria sia stata lasciata in mano a "tecnocrati e affaristi", che la salute pubblica non sia "tra le priorità del governo".Contro l'obbligo del green pass Pigozzi afferma di aver scioperato "per la prima volta" nella sua vita e adesso, dopo aver speso dall'1° settembre 180 euro in tamponi, decide di sottrarsi definitivamente all'obbligo. Da martedì, dunque, rischia la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.La replica della dirigente"Conosco il docente da anni e so quanto sia attaccato all'istituzione scolastica, ho tentato di convincerlo in tutti i modi a vaccinarsi", ha ad Ansa la dirigente scolastica dell'istituto Signorelli, Antonella Meatta. "Non farlo - aggiunge - è al momento una scelta, ma io devo muovermi secondo la normativa e se non cambierà idea da martedì sarò costretta a sospenderlo".

Zecca Comunista Non avrei niente da aggiunegere sulle parole di professore. Semplicemente perfette. Unica cosa che poteva evitare di farsi sti tamponi. Tanto era chiaro che andava a finire cosi. Allora, professore io ho un pezzo di terreno, produciamo e mangiamo. Il bello di Italia è che il clima ti permette di non morire di fame. Tanto...non c'e' niente... Ormai abbiamo toccato il fondo. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia