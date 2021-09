https://it.sputniknews.com/20210925/germania-tv-tedesca-da-i-risultati-due-giorni-prima-del-voto---video-13045084.html

Germania, TV tedesca dà i risultati due giorni prima del voto - Video

Il canale ARD della TV pubblica tedesca, durante un quiz televisivo, ha mandato in onda per sbaglio il risultato delle elezioni con due giorni di anticipo. Il... 25.09.2021, Sputnik Italia

Clamorosa gaffe del canale pubblico tedesco ARD, che venerdì, durante un programma televisivo, ha mandato per sbaglio i risultati delle elezioni che si terranno domenica. Nella messa in onda del quiz show Gefragt, gejagt, in italiano 'Chiesto, cacciato', è apparsa in sovraimpressione, nella parte inferiore dello schermo, una striscia su cui erano riportate le percentuali di voto ottenute dai maggiori partiti con due giorni di anticipo.Il banner è stato tolto prima che comparissero i risultati di Verdi e Sinistra. L'episodio ha immediatamente sollevato polemiche e non pochi dubbi sulla predeterminazione del voto, ma ARD ha spiegato la vicenda in maniera tecnica."Era un test tecnico della scansione elettorale che avrebbe dovuto essere fatto nell'area di trasmissione inattiva, in preparazione per la domenica delle elezioni, ma è andato in onda a causa di un errore di commutazione. È stato un incidente di cui ci scusiamo". Così Holger Lichtenthäler, il responsabile delle trasmissioni, ha spiegato la gaffe.

Don Camillo Notizia che sa fortemente di bufala. La Germania non è né la Bielorussia ne la Russia. È lì che ci sono elezioni farlocche. 1

msan.mr Ho capito. È stato un errore tecnico. Non vale neanche fare commenti. 0

