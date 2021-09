https://it.sputniknews.com/20210925/germania-emesse-monete-souvenir-doro-con-il-ritratto-di-angela-merkel---foto-13044728.html

Germania, emesse monete souvenir d'oro con il ritratto di Angela Merkel - Foto

Germania, emesse monete souvenir d'oro con il ritratto di Angela Merkel - Foto

I negozi online tedeschi di monete e metalli preziosi, per commemorare la fine dei 16 anni di mandato del cancelliere tedesco Angela Merkel, hanno messo in... 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T16:20+0200

2021-09-25T16:20+0200

2021-09-25T16:20+0200

mondo

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/13033093_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_802e316b31536069a51177d6f86ae977.jpg

La moneta mostra gli anni in cui la Merkel ha ricoperto la carica di cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: 2005-2021.Angela Merkel ha dichiarato che non si ricandiderà alle elezioni per il Bundestag che si terranno domani.In precedenza, era stato riferito che in Germania sarebbero state rilasciate delle lastre d'oro dello stesso peso con l'immagine del Cancelliere.La fine dell'era MerkelIn Germania, il 26 settembre, si terranno le elezioni per il Bundestag della Repubblica Federale Tedesca e, in base al loro esito, si formerà un nuovo governo e sarà nominato un nuovo cancelliere.Nei mesi scorsi, Angela Merkel, storica leader della CDU, aveva fatto sapere che non si sarebbe ricandidata alle elezioni parlamentari della Germania.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, germania