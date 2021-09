Ecobonus, incentivi fino a 2.000 euro per le auto usate: prenotazioni da martedì 28 settembre

https://it.sputniknews.com/20210925/ecobonus-incentivi-fino-a-2000-euro-per-le-auto-usate-prenotazioni-da-martedi-28-settembre--13047187.html

Le concessionarie potranno richiedere al Mise gli incentivi sulla rottamazione di vecchie auto per l'usato a bassa emissione. 25.09.2021, Sputnik Italia

Sbloccati gli incentivi per l'acquisto dell'usato a bassa emissione, non inferiore alla classe euro 6. Il contributo, fino a 2.000 euro, verrà riconosciuto solo con la rottamazione delle vecchie auto. Le concessionarie potranno prenotare a partire dalle 10 di martedì 28 settembre. Le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni devono essere inserite sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota. Stanziati 40 milioni di euro Per i nuovi incentivi, che variano da 750 a 2.000 euro a seconda della fascia d'emissioni dell'usato, sono stati messi a disposizione fondi per 40 milioni di euro. Per accedere all'ecobonus bisognerà tuttavia soddisfare alcuni requisiti. Requisiti per ottenere gli incentiviInoltre il veicolo rottamato dovrà essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente.Il contributo Il contributo viene riconosciuto solo con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista. Per la fascia tra 91 e 160 sarà pari a 750 euro, tra i 61 e 90 sarà di 1000 euro e tra 0 e 60 il contributo sarà di 2.000 euro.

