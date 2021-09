https://it.sputniknews.com/20210925/descalzi-alleuropa-serve-un-piano-per-la-sicurezza-energetica-e-bisogna-guardare-a-sud-13039927.html

Descalzi: “All’Europa serve un piano per la sicurezza energetica e bisogna guardare a Sud”

L’amministratore delegato di Eni spinge sulla geopolitica energetica, puntando sullo sviluppo di infrastrutture in Africa. Il ritorno al nucleare in Italia... 25.09.2021, Sputnik Italia

L’Europa è troppo dipendente dalle importazioni di energia, da Est e da Nord, e deve dotarsi “di un piano di sicurezza energetica strutturato e a lungo termine” e poi iniziare a “rivolgersi verso Sud, all’Africa” per integrare e mixare le fonti.È la posizione dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi che, parlando a Repubblica, avverte sull’inverno, “che rischia di essere critico” in Europa per l’approvvigionamento di energia.Puntare a SudL’Europa, ribadisce Descalzi, si approvvigiona principalmente da Russia e Norvegia e deve iniziare a fare “geopolitica in senso più ampio, perché bisogna prima di tutto dotare l’Africa di infrastrutture per produrre energia, darla in primo luogo alle popolazioni locali e poi esportare quella che non viene utilizzata là”.Una strategia che Eni adotta da anni in Nigeria, Congo, Ghana ed Egitto, dando gas al sistema locale, dice l’Ad.Il nucleare? Troppo tardiPer Descalzi bisogna adottare un approccio senza pregiudizi sulle fonti di energia da adottare in futuro, per sostituire i combustibili fossili, “dall’idrogeno, alle bioraffinerie, alla cattura delle emissioni”.Descalzi ritiene che sia più produttivo “focalizzarci sulle tecnologie in cui abbiamo acquisito più competenza”. E richiama i progetti di ricerca e innovazione portati avanti da Eni, tra cui la fusione a contenimento magnetico, che ha raggiunto un primo grande successo con il primo test su di un magnete a superconduttori ad alta temperatura che ricrea la fusione delle stelle.

antonio bonvecchio non dica fregnacce, che Putin ci dà milioni di m3 di gas a prezzo stracciato 0

Snowstorm Ennesimo traditore che vuole continuare a trascinare l'Italia verso l'Africa. E' anche a causa dei rapporti tra Eni e Paesi africani quali la Nigeria che l'Italia è finita sotto il controllo delle mafie tribali africane. Se l'Europa vuole essere europea, deve rivolgersi a Est Nord-Est, mai più a Sud. 0

