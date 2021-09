Dal Cts luce verde alla terza dose: priorità a fragili, poi over 80 e operatori sanitari

https://it.sputniknews.com/20210925/dal-cts-luce-verde-alla-terza-dose-priorita-a-fragili-poi-over-80-e-operatori-sanitari-13048600.html

Dopo l'ok dell'Aifa e le dichiarazioni rilasciate in precedenza dal ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui avrebbero avuto la priorità per la terza dose di vaccino anti-Covid le persone fragili, come malati di tumore e persone a cui è stato trapiantato un organo, anche il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso.Ad avere la terza dose saranno nell'ordine prima i soggetti considerati fragili, a cui seguiranno gli over 80, categoria in cui il Covid risulta più pericoloso e letale, ed infine gli operatori sanitari, anche loro in base alle loro condizioni di salute e al grado di rischio di contrarre il Covid in forma sintomatica o grave.In Italia, secondo gli ultimi dati, 41.840.024 persone (77,47% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione, mentre le dosi somministrate sono state complessivamente 83.740.009. Allo stesso tempo 40.111 persone hanno ricevuto la terza dose.

