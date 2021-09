https://it.sputniknews.com/20210925/covid-speranza-il-774-degli-italiani-e-completamente-vaccinato-13042833.html

Covid, Speranza: "Il 77.4% degli italiani è completamente vaccinato"

Il ministro della Sanità ha fatto il punto sulla campagna nazionale di vaccinazione, intervenendo in collegamento dalla tre giorni della Cgil a Bologna. 25.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha definito "molto incoraggianti" i risultati della campagna di vaccinazione. Ad oggi, in Italia, il "77,4% delle persone vaccinabili hanno completato il ciclo" di immunizzazione, ha annunciato sabato mattina in collegamento con Futura 2021, la tre giorni della Cgil a Bologna.Negli ultimi giorni, "grazie alle scelte fatte, c'è stato un aumento significativo anche delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare meglio l'epidemia", ha aggiunto.In totale sono state somministrate oltre 83.600.000 dosi, un numero "molto significativo che sta crescendo", ha commentato Speranza, pari all'88,1% delle 94.912.664 consegnate.Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 41.795.983, pari al 77,39% della popolazione maggiore di 12 anni. È quanto emerge dal bollettino a cura della presidenza del Consiglio dei ministeri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alla mattina di sabato 25 settembre 2021.

Zecca Comunista Questo non è risultato della campagna vaccinale. Questo è risultato delle vostre scelte di costringere la gente. E permetete mi di dirvi, pur essendo forzato il risultato non è per niente invidiabile. Non so se te ne sei accorto, Speranza, ma sta vaccinazione sta andando molto a rilento. Io qualche domanda comincerei a farmela. 0

antonio bonvecchio praticamente, indebolito e spacciato 0

