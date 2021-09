https://it.sputniknews.com/20210925/covid-no-vax-muore-dopo-cure-fai-da-te-in-casa-13043413.html

Covid, no-vax muore dopo cure fai-da-te in casa

Covid, no-vax muore dopo cure fai-da-te in casa

Un autotrasportatore di 56 anni è morto di Covid-19 in provincia di Pavia dopo aver tentato cure fai-da-te in casa. Non è chiaro quali farmaci abbia assunto. 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T14:57+0200

2021-09-25T14:57+0200

2021-09-25T14:58+0200

coronavirus in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12258788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e139a0673415aee74a8c6f6fbbb65d4c.jpg

Dopo aver scoperto la positività al coronavirus, l'uomo ha deciso di curarsi in casa con terapie fai-da-te. Pochi giorni dopo, però, le sue condizioni si sono aggravate, con conseguente ricovero in ospedale. Troppo tardi. Andrea Bellinzona, autotrasportatore di Codevilla (Pavia), è morto di Covid-19 a 56 anni. Non aveva voluto vaccinarsi e nel paese era noto per le sue posizioni no-vax. Ne dà notizia oggi il quotidiano La Provincia Pavese.La notizia del suo decesso è stata resa pubblica diversi giorni dopo il decesso, avvenuto il 12 settembre, per gli accertamenti voluti dalla famiglia, che ne ha richiesto l'autopsia.Il tampone e la malattiaAppena Bellinzona aveva iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia, si era sottoposto al tampone, probabilmente sotto richiesta del datore di lavoro. L'8 settembre era arrivato l'esito: positivo. L'autotrasportatore era stato subito messo in isolamento.Il decessoBellinzona è arrivato in ospedale con un livello di saturazione ai minimi. Le sue condizioni si sono complicate rapidamente ed è sopraggiunto il decesso. Non è chiaro se eventuali patologie pregresse abbiano contribuito al drammatico peggioramento della malattia.I famigliari, residenti tra Casteggio e Voghera, hanno voluto andare a fondo, chiedendo l'autopsia della salma per accertare le cause della morte. I funerali si sono svolti dunque solo giovedì pomeriggio a Casteggio.

coronavirus in italia