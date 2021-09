https://it.sputniknews.com/20210925/conte-a-napoli-il-reddito-di-cittadinanza-non-si-tocca-13045400.html

Conte a Napoli: "Il reddito di cittadinanza non si tocca"

"Stiamo ponendo le basi per un nuovo miracolo economico e sociale", dichiara il leader del M5S, chiamando all'appello le forze politiche "responsabili" per un... 25.09.2021, Sputnik Italia

"Il reddito di cittadinanza non è in discussione". Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo ribadisce da Napoli, dove è tornato ad una settimana dalle elezioni per sostenere il candidato Gaetano Manfredi.Il moVimento difende "questa cintura di protezione" e vuole renderla ancora "più efficace, per incrociare meglio la domanda con l'offerta", afferma Conte, che ritiene necessario il coinvolgimento, oltre che delle regioni, più efficacemente dei comuni, per quanto riguarda progetti utili per la collettività.Quota 100 e Patto socialePer Giuseppe Conte, Quota 100 è "un problema che va risolto". "Si è creato uno scalino da diversi anni" e il modo migliore per intervenire è quello di "allargare la platea dei lavori gravosi e usuranti sulla base di dati oggettivi che fornisce l'Istat". "A quel punto lì - aggiunge - si può creare e rinforzare lo strumento dell'Ape sociale.Ma il leader dei cinquestelle inquadra questi interventi all'interno di un più ampio e globale progetto di riforme per far ripartire l'Italia.L'ex premier chiama tutte le forze sociali e rivolge un appello a tutte le forze politiche ad assumere la responsabilità di partecipare al nuovo patto.

