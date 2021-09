Cingolani si prepara per la PreCop: “Abbiamo tre armi per ridurre la C02 e salvare l’ambiente”

https://it.sputniknews.com/20210925/cingolani-si-prepara-per-la-precop-abbiamo-tre-armi-per-ridurre-la-c02-e-salvare-lambiente-13039478.html

Il ministro della Transizione ecologica annuncia il decreto per le infrastrutture per la raccolta differenziata e non esclude l’uso di termovalorizzatori... 25.09.2021, Sputnik Italia

Energie rinnovabili, riciclo dei rifiuti e trappole per i gas serra, sono queste le “tre armi” che, secondo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sono in mano all’Italia per contrastare l’emergenza clima.Il ministro, che parla a Repubblica, si prepara per la PreCop di Milano, che si svolgerà da giovedì a sabato e sarà l’ultimo appuntamento dei ministri dell’Ambiente prima del vertice Onu di Glasgow sul clima.Si tratta dei decreti con i criteri di selezione dei progetti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e dei riciclo, che saranno pubblicati il 30 settembre.La prima arma: la circolaritàE Cingolani spiega subito perché i rifiuti e il riciclo sono un tema legato alla lotta ai cambiamenti climatici: “Spesso non si considera che se avessimo un’economia davvero circolare, emetteremmo molta meno CO2”, spiega.Nei decreti saranno contenute le regole “a cui si dovrà attenere chi parteciperà ai bandi per la realizzazione di una filiera finalmente efficace per la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali”.Si tratta di 1,6 miliardi di euro, il 60% dedicato al Sud, con l’obiettivo di realizzare 50 impianti e nuove isole ecologiche.Come fatto per il nucleare, non scartato a priori, Cingolani fa un analogo discorso per i termovalorizzatori: “Se dopo questa operazione, che scommette sull’economia circolare, ci accorgeremo che non siamo riusciti a limitare al 10% la percentuale di rifiuti che va in discarica, allora si prenderanno in considerazione i termovalorizzatori”.Le rinnovabili: il cammino è avviatoSul tema delle fonti rinnovabili di energia e del grande salto a cui è chiamata l’Italia, per installare al 2030 70 gigawatt di elettricità da eolico e fotovoltaico, Cingolani rivendica che “come ministero abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per preparare la strada”.La cattura della Co2Infine, Cingolani parla dell’ultima arma a disposizione: la cattura della Co2.“Per milioni di anni, mari, suoli e foreste hanno assorbito il carbonio mantenendo l’equilibrio. Che poi è saltato con la Rivoluzione industriale e la crescita dei consumi energetici: ogni anno usiamo 170mila miliardi di kilowatt/ora”.

