Cina: le accuse contro Lady Huawei sono state fabbricate ad hoc

L'alta dirigente del colosso tecnologico asiatico è stata rilasciata nelle scorse ore. 25.09.2021, Sputnik Italia

Tutte le accuse di frode avanzate nei confronti del CEO di Huawei Meng Wanzhou sono completamente inventate per fare pressione sulle aziende high-tech in Cina.Ad affermarlo oggi è la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.La liberazione di Meng WanzhouLa CEO di Huawei, Meng Wanzhou, è stata rilasciata venerdì, in seguito ad un accordo con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.Wanzhou ha ammesso l'occultamento di violazioni delle sanzioni contro l'Iran in cambio del ritiro della richiesta di estradizione e ha così potuto lasciare gli arresti domiciliari e ripartire per la Cina, dove dovrebbe arrivare nella serata odierna.In seguito è stata posta agli arresti domiciliari dietro pagamento di una cauzione da 10 milioni di dollari, con l'obbligo di indossare un braccialetto GPS e provvedere alle spese per la propria sicurezza. Ha trascorso oltre 1.000 giorni agli arresti domiciliari prima della liberazione arrivata oggi.

