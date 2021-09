https://it.sputniknews.com/20210925/chiesa-cattolica-canadese-le-scuse-alle-popolazioni-indigene-per-abusi-nelle-scuole-residenziali-13043632.html

Chiesa cattolica canadese, le scuse alle popolazioni indigene per abusi nelle scuole residenziali

Si stima che oltre 3.000 tra bambini e ragazzi abbiano perso la vita nelle scuole residenziali cattoliche in Canada. 25.09.2021, Sputnik Italia

La Chiesa cattolica canadese ha chiesto scusa alle popolazioni indigene del Paese per le sofferenze causate ai bambini delle scuole residenziali, molte delle quali gestite dalla Chiesa, che spesso portavano avanti programmi di assimilazione forzata dei nativi.Nel suo comunicato, la Chiesa cattolica ha riconosciuto sia i "gravi abusi che sono stati commessi da alcuni membri della nostra comunità cattolica; fisici, psicologici, emotivi, spirituali, culturali e sessuali" e gli effetti di quegli abusi che si sentono fino ad oggi.Nell'ambito del processo di riconciliazione, la Chiesa ha lanciato una campagna di raccolta fondi in ogni regione del Canada per sostenere iniziative concordate con i rappresentanti delle popolazioni indigene.I Vescovi cattolici del Canada hanno anche riportato che Papa Francesco si incontrerà con una delegazione dei sopravvissuti delle scuole residenziali indiane in Vaticano, nel dicembre 2021, nel tentativo di rinsaldare i rapporti tra le parti.Gli abusi nei confronti delle popolazioni indigene del CanadaSecondo un rapporto della Commissione canadese per la verità e la riconciliazione del 2015, circa 150.000 bambini indigeni sono stati assimilati con la forza nelle scuole residenziali dal 1883 al 1998, in un processo equiparato al "genocidio culturale".Il rapporto ha messo in luce che circa 3.200 persone hanno perso la vita nelle scuole, con il maggior numero di decessi avvenuti prima del 1940.Nel novembre 1993, la Conferenza episcopale canadese, parlando alla Commissione reale sui popoli aborigeni, ha dichiarato che gli abusi subiti alle scuole residenziali l'avevano spostata verso un profondo esame di coscienza come Chiesa.

