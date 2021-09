https://it.sputniknews.com/20210925/canada-rilasciata-meng-wanzhou-ora-lady-huawei-puo-tornare-in-cina--13039000.html

Canada, rilasciata Meng Wanzhou: ora Lady Huawei può tornare in Cina

Canada, rilasciata Meng Wanzhou: ora Lady Huawei può tornare in Cina

La dirigente del colosso tecnologico asiatico era accusata di frode bancaria e telematica per aver violato le sanzioni americane contro l'Iran. Gli USA ne... 25.09.2021, Sputnik Italia

Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria di Huawei, detenuta in Canada dal 1° dicembre 2018, è stata rilasciata dagli arresti domiciliari in seguito alla decisione del giudice associato della Corte suprema della British Columbia, Heather Holmes.La libertà della Meng arriva dopo aver raggiunto un accordo di rinvio con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.Al momento del suo rilascio, la Meng si è impegnata a non commettere altri crimini federali, statali o locali e, in caso di violazione dell'accordo, potrà essere perseguita per tutte le accuse contro di lei nel terzo atto d'accusa sostitutivo presentato nel procedimento.Contestualmente, è stata ritirata la richiesta al Ministero della Giustizia del Canada di estradizione della alta dirigente di Huauwei negli Stati Uniti.Il governo ha anche accettato di ritirare la richiesta al Ministero della Giustizia del Canada di estradare Meng negli Stati Uniti", aggiunge.La Cina rilascia due detenuti canadesiPoco dopo l'annuncio della liberazione di Meng, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha reso noto che due cittadini canadesi, imprigionati in Cina da tre, anni sono stati rilasciati.Si tratta di Michael Kovrig e Michael Spavor, che erano stati tratti in arresto proprio in seguito al fermo della Meng. Il loro arrivo in Canada è previsto nella mattinata di sabato.L'arresto di MengMeng Wanzhou è stata arrestata dalla polizia canadese il 1° dicembre 2018, durante uno scalo all'aeroporto internazionale di Vancouver, quando si stava dirigendo da Hong Kong in Messico.Un mandato di arresto era stato emesso quattro mesi prima dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti del Distretto Orientale di New York, che l'aveva accusata di aver eluso le sanzioni statunitensi contro l'Iran anni prima, prelevando denaro che lei sosteneva essere per Huawei, ma in realtà era destinato a Skycom, un'azienda tecnologica iraniana.La Meng è stata accusata di reati di frode bancaria, tentata frode bancaria e frode telematica, reati per i quali, nel 2019, è stata chiesta la sua estradizione negli USA, infine mai realizzatasi.

