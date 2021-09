https://it.sputniknews.com/20210925/britney-spears-il-padre-avrebbe-tenuto-sotto-controllo-gli-sms-e-le-chiamate-della-figlia-13044491.html

Britney Spears, il padre avrebbe tenuto sotto controllo gli sms e le chiamate della figlia

Britney Spears, il padre avrebbe tenuto sotto controllo gli sms e le chiamate della figlia

Nuove testimonianze sembrerebbero dipingere un quadro sempre più preoccupante riguardo agli abusi subiti dalla cantante da parte del padre. 25.09.2021

Il padre di Britney Spears, Jamie Spears, avrebbe monitorato per anni le chiamate e i messaggi inviati e ricevuti da sua figlia.È quanto emerge nel nuovo documentario Controlling Britney ('Controllando Britney'), pubblicato ieri dal New York Times. L'affermazione è stata fatta da Alex Vlasov, un ex dipendente di una socità di sicurezza, la Black Box Security, che ha lavorato a contatto con la squadra della cantante per quasi nove anni.L'intervistato ha anche raccontato che gli era stato chiesto di crittografare alcune delle conversazioni testuali della musicista, anche con il suo avvocato, in modo che potessero essere inviate a suo padre e a un dipendente di una società di gestione aziendale assunto da Jamie.Come guardie carcerarieAlex Vlasov ha affermato poi che la cantante in tutela gli ricordava una persona "che si trovava in prigione"."E la sicurezza è stata messa in condizione di svolgere essenzialmente il ruolo di guardie carcerarie", ha detto.Le accuse di Britney SpearsLe dichiarazioni fatte nel documentario sembrano corroborare le accuse che Britney Spears ha fatto contro suo padre quando si è rivolta al tribunale nel corso dell'estate, accusando suo padre di aver abusato della tutela.La stella della musica affermato di essere stata costretta a esibirsi contro la sua volontà, di essersi vista vietare il matrimonio con il suo ragazzo Sam Asghari e di avere figli con lui.La Spears è stata posta sotto la tutela del padre nel 2008, a seguito di una serie di crolli mentali, durante i quali ha attaccato un'auto con a bordo dei paparazzi brandendo un ombrello, si è rasata la testa ed è rimasta coinvolta in uno scontro con la polizia.

