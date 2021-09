https://it.sputniknews.com/20210925/benevento-arrestato-il-segretario-provinciale-pd-per-concussione-13041615.html

Benevento, arrestato il segretario provinciale PD per concussione

Benevento, arrestato il segretario provinciale PD per concussione

Per il politico campano sono scattati gli arresti domiciliari.

Carmine Valentino, attualmente consigliere comunale di opposizione nel comune di Benevento, è stato arrestato.Per il segretario provinciale del PD di Benevento ed ex sindaco di S. Agata dei Goti l'accusa è quella di tentata concussione, turbata libertà degli incanti e rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio.Per Valentino, che avrebbe commesso i reati durante il suo periodo in carica da sindaco, è stata disposta un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari.Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento al termine delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro.Valentino, nell'ambito di una procedura pubblica indetta dal comune di S. Agata dei Goti, del quale era sindaco, aveva costretto ad "assegnare un punteggio maggiore e comunque tale da garantire il punteggio complessivo più alto all’offerta tecnica di una delle società partecipanti".

