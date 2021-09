https://it.sputniknews.com/20210925/aggressione-a-soldato-usa-donna-da-parte-di-rifugiati-afghani-lfbi-da-il-via-allindagine-13043002.html

Aggressione a soldato USA donna da parte di rifugiati afghani, l'FBI dà il via all'indagine

L'incidente sarebbe avvenuto a Fort Bliss, una delle strutture utilizzate per ospitare gli sfollati provenienti dall'Afghanistan. 25.09.2021, Sputnik Italia

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha confermato che è stata aperta un'indagine su un recente presunto attacco ad una donna soldato da parte di diversi sfollati afghani di sesso maschile alloggiati nella base dell'esercito di Fort Bliss.L'agente speciale dell'FBI Public Affairs, Jeanette Harper, ha dichiarato venerdì a Fox News che le indagini su quanto avvenuto a Fort Bliss sono in corso.In precedenza, i funzionari di Fort Bliss avevano confermato "che un membro del servizio femminile che sostiene l'operazione Allies Welcome ha riferito di essere stato aggredito il 19 settembre da un piccolo gruppo di sfollati maschi nel complesso [di Fort Bliss - ndr] Doa Ana nel New Mexico" .Entrambi gli uomini sospettati di aver aggredito la militare americana sono cittadini afghani che sono stati ospitati presso la base di Fort McCoy insieme a diverse migliaia di connazionali, dopo la loro evacuazione dall'Afghanistan a seguito dell'acquisizione da parte dei talebani* della capitale Kabul e del ritiro delle truppe statunitensi e della NATO dal Paese.Un gruppo di senatori repubblicani ha, nel frattempo, inviato una lettera all'amministrazione Biden, chiedendo di fornire delle risposte precise sulle modalità con le quali vengono controllati gli sfollati afghani.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e negli altri paesi

