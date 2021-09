https://it.sputniknews.com/20210925/afghanistan-ancora-un-esplosione-a-jalalabad-almeno-2-morti-e-6-feriti-13042298.html

Afghanistan: ancora un esplosione a Jalalabad, almeno 2 morti e 6 feriti

Questo è il terzo attacco terroristico avvenuto in meno di una settimana nella città dell'Afghanistan orientale. 25.09.2021, Sputnik Italia

afghanistan

Due persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un'esplosione nella città afghana di Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar, ha detto una fonte locale a Sputnik.Secondo la fonte, una bomba è esplosa in un'auto dei talebani*. I feriti, compresi i guerriglieri del movimento, sono stati ricoverati in ospedale.Il 18 settembre, un'altra esplosione aveva colpito Jalalabad. Tre persone erano state uccise, mentre 19 erano rimaste ferite. Il giorno dopo, un'altra bomba era esplosa nella stessa città, nella zona della stazione degli autobus. Morti due civili e ferito un sostenitore talebano.La presenza dello Stato Islamico in Afghanistan è ridotta e i talebani stanno lavorando per sradicare definitivamente il gruppo terroristico dal Paese, come riferito dal viceministro afghano della cultura e dell'informazione Zabihullah Mjahid.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed altri Paesi

