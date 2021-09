https://it.sputniknews.com/20210925/a-roma-anche-forza-nuova-tra-i-no-green-pass---video-13048423.html

A Roma anche Forza Nuova tra i 'no green pass' - Video

La manifestazione contro l'estensione della certificazione verde è avvenuta a Piazza San Giovanni. 25.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-25T20:42+0200

2021-09-25T20:42+0200

2021-09-25T20:45+0200

italia

roma

manifestazione

proteste

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

Anche la Capitale, così come le principali città del Paese, è stata teatro di manifestazioni di dissenso contro la certificazione verde. A Roma i dimostranti 'no green pass' hanno scelto questa volta Piazza San Giovanni, storica piazza della politica e dei concertoni.In molti senza mascherina e con i soliti slogan: "No alla dittatura sanitaria", "Io sono il medico di me stesso", "Giù le mani dai bambini". Non sono mancati anche riferimenti polemici a Papa Francesco per essersi piegato alla "dittatura sanitaria" chiudendo le chiese durante il lockdown.In precedenza si era saputo di momenti di tensione alla manifestazione dei 'no green pass' con le forze dell'ordine a Milano.Ricordiamo che a partire dal prossimo 15 ottobre in Italia verrà ulteriormente estero l'uso del green pass, che sarà obbligatorio avere per poter lavorare nel settore pubblico e privato.Uno dei cortei più numerosi dei 'no green pass' ha percorso questa mattina le vie del centro di Trieste, esprimendo il proprio dissenso per l'introduzione obbligatoria del certificato verde.

