WhatsApp offrirà cashback agli utenti che effettuano pagamenti attraverso l’app

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp, la versione 2.21.20.3, offrirà un cashback fino a 10 rupie (quasi circa 0,12 euro) per i pagamenti effettuati attraverso l’app dagli utenti indiani e, prima del rilascio ufficiale della versione definitiva, tale importo potrebbe anche essere aumentato, suggerisce il portale specializzato WABetaInfo.Il cashback è apparso come un esperimento nell'app, ma, per ora, limitato ai test beta, circoscritto ad una ristretta platea di utenti sperimentatori. Sopra l'elenco della chat appare il messaggio "Ricevi il rimborso al prossimo pagamento". Cliccandoci sopra, l'utente entra automaticamente nel programma di rimborso.Finora, la funzionalità è stata testata solo in India, dove WhatsApp sta promuovendo attivamente il suo servizio di trasferimento di denaro, che si chiama WhatsApp Payments, ma il sistema potrebbe essere successivamente esteso ad altri paesi.Il cashback dovrebbe arrivare 48 ore dopo l'utilizzo del servizio di pagamenti del messenger di proprietà della Facebook Inc.

