Vaccino Covid in gravidanza: ok dal ministero della Salute nel secondo e terzo trimestre

Nella circolare firmata da Giovanni Rezza è raccomandato vaccino MRna. Nei primi tre mesi è possibile vaccinarsi ma solo dopo una valutazione medica. 24.09.2021, Sputnik Italia

Via libera dal Ministero della Salute al vaccino anti-Covid in gravidanza e in allattamento. La vaccinazione è consigliata nel secondo o terzo trimestre, mentre nel primo sarà necessario l'ok del medico. E' quanto indica l'ultima circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza."Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l'allattamento", si legge nella circolare. Le raccomandazioni su vaccini per gestanti e donne in allattamento vengono date "in considerazione dell'attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze sull'efficacia e sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre", spiega il ministero. Deve essere considerata in via prioritaria la vaccinazione in gravidanza di donne più esposte al rischio di contagio, come chi lavora in ambito sanitario o le caregiver, o le donne più a rischio complicazioni, in particolare per chi ha più di 30 anni, chi soffre di obesità o altre malattie. La vaccinazione è raccomandata anche per i conviventi. In caso di gravidanza dopo la prima dose si può valutare di ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre.

Zecca Comunista Nessun ginecologo serio non puo proporre a una donna di soministrare nessun vaccino nel primo trimestre (praticamente si evitano qualunque tipo di medicinali). Maggior raggione quando si tratta di un vaccino SPERIMENTALE (la Pfizer, OMS, Ema, aifa possono dire quello che vogliono, il vaccino è in uso meno di un anno e non ci sono certezza di niente). Dunque per questo vaccino non cambia il fatto se si tratta neanche del secondo o terzo trimestre. Semplicemente non ci sono le garanzie. E un ministero della salute SERIO non puo' dire che la garanzia è quello che abbiamo oservato nei ultimi 8 mesi. Future mamme la responsabilita' e solo vostra cosi come un domani la vita con delle possibili consequenze sara solo vostra. 0

