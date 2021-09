https://it.sputniknews.com/20210924/twitter-annuncia-che-il-bitcoin-fa-ora-parte-del-suo-servizio-di-scambio-di-denaro-13028086.html

Twitter annuncia che il Bitcoin fa ora parte del suo servizio di scambio di denaro

Twitter ha annunciato che sta implementando il suo servizio ‘Tip Jar’, per lo scambio di denaro, con Bitcoin, dando così agli utenti la possibilità di inviare... 24.09.2021, Sputnik Italia

Tip Jar è un servizio lanciato a maggio di quest’anno che riguarda la possibilità di aggiungere sul proprio profilo un pulsante che rimanda a diversi servizi, tipo Venmo o PayPal, per lo scambio di denaro. A seconda del servizio scelto, è possibile inviare o scambiare denaro tramite questo. Ora l’azienda di San Francisco ha deciso di spingersi oltre, iniziando un test per lo scambio di criptovaluta con la stessa piattaforma.Twitter ha annunciato giovedì di aver aggiunto Bitcoin alle modalità di pagamento del suo servizio, estendendo così i suoi affari al settore delle criptovalute, ritenuto da molti operatori particolarmente rischioso.In una dichiarazione separata, Twitter ha affermato che gli utenti del suo sito possono utilizzare senza problemi Bitcoin tramite Strike, l'applicazione di pagamento basata su Bitcoin Lightning Network che consente di inviare e ricevere la valuta digitale."Strike offre pagamenti istantanei e gratuiti a livello globale", ha affermato Twitter, osservando che, ad eccezione delle Hawaii e di New York, l'app di pagamento al momento è disponibile solo per Stati Uniti e in El Salvador.Il riferimento a El Salvador è particolarmente importante, perché si tratta della prima nazione ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale, e ammicca alla possibilità di attrarre buoni investimenti.

