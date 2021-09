https://it.sputniknews.com/20210924/toti-minacciato-da-no-vax-ti-sbudello-sei-un-dittatore-13035231.html

Denunciato per le minacce un 36enne di Torino con precedenti penali. Per gli investigatori, avrebbe potuto passare ai fatti. Il presidente della Liguria: "Non... 24.09.2021, Sputnik Italia

"Io ti sbudello", "Sei un dittatore", "Criminale", "Quante botte ti darei, pezzo di m***aaaaa". Queste alcune delle minacce ricevute dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, preso di mira da un No-Vax con messaggi minatori e insulti.Il complesso e serrato lavoro di indagine della Polizia di Stato di Genova ha permesso di risalire all'identità dell'uomo che perseguitava il governatore ligure. Si tratta di un No-Vax di 36 anni, esperto di arti marziali, con l'hobby del canto e numerosi precedenti penali. Per gli investigatori, sarebbe potuto passare dalle minacce ai fatti.Toti: "Denunciate sempre""Per ogni leone da tastiera - ha aggiunto Toti, pubblicando gli screenshot con i post minatori- c'è la legge e io nel mio ruolo di rappresentante delle istituzioni non smetterò mai né di denunciare chi insulta e minaccia né di promuovere con tutte le mie forze la vaccinazione contro il Covid, senza indietreggiare di un centimetro".Da oltre un mese, il presidente della Liguria riceveva questo genere di minacce dal 36enne.Le indaginiA far scattare le indagini è stato un esposto che lo staff del presidente ha presentato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Liguria.La polizia di Genova, coordinata dalla procura, ha portato a termine l'operazione perquisendo l'appartamento dell'uomo, sequestrando degli account social e dei device con i quali potevano perpetrare le minacce.

marco paradigma """""Per gli investigatori, sarebbe potuto passare dalle minacce ai fatti."""" Classico processo alle intenzioni. Il tizio ha fatto dei viaggi da Torino a Genova per fare dei sopralluoghi? Ha gli indirizzi delle residenze/spostamenti abituali di Toti? Ha già predisposto delle armi per colpire il governatore della Liguria? Se non ci sono queste attività preparatorie, siamo solo nel campo delle offese con invettiva, per le quali il pericolo della vaccinazione non sicura comporta comunque un apprezzamento di legittima dfesa personale, escludendosi pertanto le minacce e tanto meno la possibilità di renderle operative. Io mi sarei già mosso con una denuncia per abuso di potere verso le autorità che hanno operato. 0

