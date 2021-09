https://it.sputniknews.com/20210924/telefoni-di-cinque-ministri-francesi-in-carica-presi-di-mira-dallo-spyware-pegasus-13028570.html

Spyware Pegasus, presi di mira i telefoni di cinque ministri francesi in carica

Spyware Pegasus, presi di mira i telefoni di cinque ministri francesi in carica

I telefoni di almeno cinque ministri francesi in carica sono stati violato dallo spyware Pegasus tra il 2019 e il 2020. 24.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-24T10:20+0200

2021-09-24T10:20+0200

2021-09-24T10:49+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/781/70/7817088_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fa4d2775463c1dd8ca458566560b5272.jpg

Controllato anche il dispositivo di almeno un membro dell'entourage di Emmanuel Macron.È quanto riferisce la rivista investigativa francese Mediapart, citando le sue fonti. Secondo l'outlet, una recente indagine del governo francese ha rivelato che i cellulari di cinque funzionari recavano tracce della presenza del software di spionaggio.In particolare, ad essere finite vittima di spionaggio sono stati il ministro dell'Istruzione nazionale Jean-Michel Blanquer, il ministro della Coesione territoriale e delle relazioni con le autorità locali Jacqueline Gourault, il ministro dell'Agricoltura Julien Denormandie, il ministro delegato per l'Edilizia abitativa, l'ex ministro della Transizione ecologica Emmanuelle Wargon e il ministro dell'Oltremare Sébastien Lecornu.Mediapart ha riferito che anche il telefono di almeno un membro della squadra diplomatica del presidente Emmanuel Macron conteneva tracce della presenza Pegagus.Il giornale investigativo non ha rivelato quale sia il Paese responsabile dello spionaggio di questi fuznionari.L'Eliseo, così come i ministri coinvolti e citati da Mediapart, non ha per il momento commentato la questione.Il caso PegasusIl 17 luglio scorso, un gruppo di media guidato da Forbidden Stories hanno pubblicato un'indagine congiunta che ha rivelato che il software Pegasus sarebbe stato utilizzato per spiare migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi leader di stato, politici dell'opposizione, giornalisti e attivisti per i diritti umani.Tra le figure di spicco coinvolte ci sarebbero anche il primo ministro pakistano Imran Khan, il re del Marocco Mohammed VI, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il presidente iracheno Barham Salih e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.Nel complesso, secondo quanto riferito, lo spyware è stato utilizzato per colpire 50.000 numeri di telefono in tutto il mondo.L'azienda ha sottolineato che il suo prodotto viene utilizzato esclusivamente per monitorare e tenere sotto controllo i dispositivi telefoni di criminali e terroristi.L'azienda ha affermato di aver scelto meticolosamente i propri clienti e di aver rifiutato le offerte provenienti da circa 90 paesi. NSO Group ha rifiutato di rivelare i propri clienti e le nazioni con cui si è rifiutata di fare affari.

https://it.sputniknews.com/20210722/scandalo-pegasus-aperta-uninchiesta-anche-in-ungheria-12229788.html

zamba walmper Testimonianza su come sono stata curata dal virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto su questa piattaforma la testimonianza di una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato in erboristeria e mi ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo ho ricevuto il medicinale a base di erbe e con la sua prescrizione, incluso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore tramite il suo codice e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo e nessun virus è stato trovato nel mio sangue. Rivolgiti al dottore Ahmed e lasciati guarire. mandagli una e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o inviagli un SMS WhatsApp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

Superbianco Juden Palestine apartheid Pegasus viene dalla fogna di Israele, é servito ai sauditi per ammazzare khasoggi ed é usato dalle dittature per spionaggio politici. Questa la feccia dello Stato ebreo che sostiene tutti i regimi criminali della terra, ammazza gli iraniani e i palestinesi. Però piangono il morto con l'olocausto dei 6 milioni che dicono gasati col ziklon B antipidocchi e dei poveri ebrei vittime perseguitato da 3 mila anni 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo