Sparatoria nel Tennessee: uomo apre il fuoco in un negozio Kroger, 1 morto e 13 feriti

Sparatoria nel Tennessee: uomo apre il fuoco in un negozio Kroger, 1 morto e 13 feriti

Intorno alle 13:30 (20:30 ora italiana), ora locale, di ieri pomeriggio, giovedì 23 settembre, 12 persone sono state trasportate negli ospedali della zona con ferite da arma da fuoco, una tredicesima risulta deceduta, ha affermato il capo della polizia di Collierville, Dale Lane, ai giornalisti.Anche l’aggressore è morto, forse per una ferita da arma da fuoco, accidentalmente o volontariamente autoinflitta. Sono in corso accertamenti.Al momento non sono ancora trapelati ulteriori particolari sull’età delle vittime o sull'identità dell’omicida.Video girati fuori dal negozio del sobborgo di Memphis hanno catturato i suoni degli spari mentre la polizia arrivava sul posto.Altri video mostrano un uomo in piedi sul tetto del Kroger con le braccia alzate all'arrivo della polizia. Mentre gli utenti dei social media si chiedevano se fosse l'assassino, la polizia, in seguito, ha verificato che si trattasse di un operaio che stava lavorando sul tetto quando è iniziata la sparatoria.Fox 13 ha notato che la vicina scuola superiore di Collierville era stata messa in isolamento. Tuttavia, Lane non ha confermato che vi fosse un tiratore anche lì o se in generale ve ne fossero altri ancora attivi nei paraggi.Secondo un comunicato stampa del dipartimento, alle indagini si sono unite le agenzie di polizia statali e federali.

