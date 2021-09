https://it.sputniknews.com/20210924/russia-cinque-alpinisti-morti-sul-monte-elbrus--video-dei-soccorsi-13032450.html

Russia, cinque alpinisti morti sul monte Elbrus – Video dei soccorsi

Cinque alpinisti, la maggior parte donne, sono morti stamane durante una salita sul monte Elbrus, nel versante russo della catena del Caucaso. 24.09.2021, Sputnik Italia

Fonti di agenzia riferiscono che le vittime sarebbero quattro donne e un uomo provenienti da regioni differenti della Federazione Russa: San Pietroburgo, Tyumen, Yakutsk, Ekaterinburg e Togliatti.Il giorno prima, a quota 5.400 metri (il monte Elburs, il più alto d'Europa, è alto 5.642 metri), 19 turisti avevano chiesto aiuto a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Cinque di questi, successivamente, sono morti. Gli altri sono stati evacuati e consegnati alle strutture sanitarie.Come raccontato dall'agenzia di viaggi Elbrus.guide, una delle ragazze del gruppo si era sentita male e una guida aveva deciso di riportarla al campo base, mentre il resto della spedizione aveva deciso di proseguire, nonostante il vento in aumento. Un’ora dopo, la turista è morta tra le braccia dell’istruttore, mentre gli altri quattro sono morti successivamente per ipotermia.11 persone sulle 14 sopravvissute sono state ricoverate: due in terapia intensiva, tre in terapia semplice, tre per ustioni da congelamento, due in traumatologia e una in chirurgia toracica.Anche due delle guide e due assistenti sono rimasti feriti, anch’essi sottoposti a osservazione medica.Oggi è previsto il recupero dalla montagna degli ultimi tre corpi, i primi due sono già stati recuperati e consegnati agli inquirenti.È stato avviato un procedimento penale per la fornitura di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza e salute. La sanzione prevista da questo articolo prevede fino a dieci anni di reclusione.

Snowstorm Purtroppo al giorno d'oggi il turismo in montagna è più una questione di moda che di reale interesse per quel tipo di ambiente. Di conseguenza, l'impreparazione è ormai la norma. Dotarsi di apparati radio, telefoni satellitari, navigatori professionali, abbigliamento adeguato, monitorare il meteo, sembrano idee troppo ovvie, ma per gli impiegati che corrono in città e credono di poter fare tutto ciò che vogliono non è così. 1

marco paradigma Strano che non siano intervenuti gli Yeti a salvarli. In quei posti fuori dal mondo, se chiedi un aiuto soprannaturale ti viene immediatamente fornito. Il che dimostra che i partecipanti all'escursione estrema non erano mentalmente e spiritualmente preparati (gli equipaggiamenti sono solo un'illusione). 0

