Ritorno a Camp Arena

Un tempo era il simbolo della presenza italiana in Afghanistan. Oggi l’enorme base, dove nell’arco di 15 anni si sono alternati decine di migliaia di nostri... 24.09.2021, Sputnik Italia

reportage

afghanistan

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/13019655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e018710f8c91cd54905d230e3422666.jpg

BASE DI CAMP ARENA (Herat) - La chiamavamo Camp Arena. Per 15 anni è stato il simbolo della nostra presenza in Afghanistan. Qui atterravano gli Hercules C-113 con a bordo i militari italiani che ogni sei mesi si alternavano in questo paese. Da qui partivano convogli ed elicotteri che raggiungevano le altre basi disseminate nella provincia di Herat e Farah. E da qui i comandanti dei nostri contingenti diramavano gli ordini e le disposizioni da cui dipendevano la vita e le attività dei nostri soldati. Oggi è il simbolo della disfatta, l’icona della fallimentare conclusione di una campagna afghana che ha rubato le vite di 53 nostri soldati e impresso cicatrici, spesso indelebili sui corpi e nelle menti di altri settecento.Sull’enorme base attigua all’aeroporto, distante una ventina di chilometri dal centro di Herat, sventola la bandiera con la professione di fede islamista simbolo del novo ordine talebano*. Sotto quello stendardo, appena al di là delle fortificazioni che ancora circondano l’ex-complesso militare regnano, invece, desolazione e distruzione. Sui pennoni dove sventolavano le bandiere dei vari contingenti Nato presenti nella base è stata oltraggiosamente dimenticata quella slovena. E sulla piazza d’armi - dove comandanti e ministri sottolineavano l’importanza delle presenza in Afghanistan - un vento beffardo dissemina coriandoli di documenti riservati distrutti prima dell’abbandono. All’interno della cappella dove si recitava messa le parole del Vangelo, incise sulle pareti, sono state cancellate con sbuffi di vernice nera. L’insegna Roxi Bar sopravvive sulla facciata di uno spaccio spogliato di ogni altra cosa.“Vogliamo mantenere intatta la base e quello che ancora resta per restituirvelo nel caso torniate in pace” - ripete ad ogni pié sospinto Mohammed Esraeli, il 51enne comandante talebano nominato padrone e custode di Camp Arena dopo la fuga, lo scorso 13 agosto, dei militari afghani a cui avevamo affidato la nostra base. Mentre lo seguiamo lungo “Via del Döi”, una strada disegnata tra distese di container e dedicata al “secondo alpini”, il comandante non fa mistero del suo stupore. Poi intuendo i nostri sospetti si affretta a meter le mani avanti. “Scrivetelo e raccontatelo ai vostri amici italiani noi qui non abbiamo toccato nulla, ma proprio nulla” - ripete mentre esploriamo i viali e e i dormitori dove negli anni hanno vissuto decine di migliaia di soldati italiani. La parte più mesta e sconfortante in questo mare d’ abbandono è lo slargo dove si apriva la palazzina del comando segnalata dall’insegna Taac West Herat. Le porte blindati con i codici sono spalancate e il lungo corridoio è pieno di materiale sparso a terra. La sala riunione dove il comandante del generale si riuniva con i suoi ufficiali è sommersa dai documenti e dai faldoni tirati giù da scaffali e armadi. All’entrata del comando resta in piedi il piccolo monumento ai caduti dove la scritta “siete sempre con noi” circondava una lapide rimossa dai nostri militari prima del ritiro. Ora quella scritta, incisa sullo sfondo di un vuoto cartellone verde a forma d’Afghanistan, finisce con l’amplificare la sensazione d’inutilità che la base violata conferisce al sacrificio dei soldati caduti per impedire il ritorno all’oscurantismo talebano.Invece l’oscurantismo eccolo qua. E con esso un comandante pronto a lanciare all’Italia un messaggio in cui il monito per le responsabilità passate si combina con un’offerta di rappacificazione. *Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

2021

reportage, afghanistan