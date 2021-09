https://it.sputniknews.com/20210924/puidgemont-libero-ma-dovra-restare-in-italia-fino-a-domenica-13036340.html

Puigdemont libero, ma dovrà restare in Italia

Puigdemont libero, ma dovrà restare in Italia

L'arresto di Carles Puigdemont non è stato convalidato, ma il politico catalano dovrà rimanere in Sardegna. 24.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-24T16:09+0200

2021-09-24T16:09+0200

2021-09-24T16:56+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/517/45/5174548_0:169:2201:1407_1920x0_80_0_0_3364e5a9fac727b5e7f3e790997cb37f.jpg

Carles Puigdemont è stato rilasciato, ma non potrà lasciare la Sardegna.La Corte d'Appello di Sassari ha disposto la liberazione dell'ex presidente della Catalogna, arrestato questo giovedì ad Alghero, sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte Suprema spagnola, per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale.Il giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena, ritiene legale l'arresto avvenuto venerdì sera, quando Puigdemont è arrivato ad Alghero dal Belgio. Tuttavia, accogliendo le richieste del pg Gabriella Puntus, ha stabilito il rilascio senza misure cautelari.L'europarlamentare dovrà però restare in Sardegna finché non si deciderà sull'estradizione in Spagna.Il caso PuigdemontSu Puigdemont, rifugiatosi in Belgio, da tempo incombeva un mandato di cattura internazionale, emesso dal giudice Pablo Llarena dalla Corte Suprema spagnola. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che l'ex leader indipendentista venga consegnato alla giustizia spagnola.Lo scorso 30 luglio, il Tribunale dell’Unione Europea aveva sentenziato la revoca dell’immunità europarlamentare di cui godeva Carles Puigdemont, lo stesso per altri due deputati indipendentisti, Toni Comín e Clara Ponsatí.Le proteste contro l'arrestoCirca 400 persone si sono radunate questa mattina sotto il consolato italiano a Barcellona per protestare contro l'arresto, avvenuto in Sardegna, dell'ex presidente della Catalogna ed eurodeputato Carles Puigdemont.Prima dell'inizio delle proteste, le forze dell'ordine locali, i Mossos, hanno chiuso gli accessi e schermato l'area, con i manifestanti che hanno così deciso di spostare la mobilitazione verso viale Diagonal al grido di "Puigdemont è il nostro presidente", con striscioni anche in italiano.

msan.mr Per carità, riconsegnarlo subito alla Spagna. Che se lo tengano loro questo bel soggetto! Oppure datelo a Soros, in bella compagnia! 1

FRANCO Perchè non impariamo a farci i cazzi nostri? 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia