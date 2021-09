https://it.sputniknews.com/20210924/premier-australiano-morrison-lindia-e-favorevole-al-trattato-aukus-13030701.html

Premier australiano Morrison: l'India è favorevole al trattato AUKUS

Premier australiano Morrison: l'India è favorevole al trattato AUKUS

La Cina ha accusato i tre Paesi firmatari di aver incitato la corsa agli armamenti nella regione indo-pacifica, in seguito all'annuncio del patto di sicurezza... 24.09.2021, Sputnik Italia

La partnership trilaterale AUKUS è "completamente complementare" al "Dialogo sulla sicurezza quadrilaterale", che coinvolge anche l'India e il Giappone, e New Delhi è favorevole al nuovo accordo tra Australia, Regno Unito e USA.Ad affermarlo è stato il primo ministro australiano Scott Morrison, a margine del faccia a faccia con il suo omologo indiano Narendra Modi. Il capo del governo australiano ha sottolineato che "tutti ci guadagnano se l'Indo-Pacifico è stabile", compresa la Cina.Il primo ministro australiano ha così risposto alle domande dei giornalisti, i quali chiedevano se fosse possibile che il patto AUKUS potesse "influenzare" i dialoghi in occasione del primo Summit dei capi Quad in presenza, che si terrà alla Casa Bianca il 24 settembre.Il Quad e l'AUKUSIl gruppo Quad è composto da Australia, India, Giappone e Stati Uniti. Pechino ha descritto il "Quad" come una "Nato asiatica". Sia AUKUS che Quad si occupano di sostenere una regione indo-pacifica "libera" e "aperta", viste le preoccupazioni espresse dagli alleati occidentali, guidati dagli Stati Uniti, e da paesi come l'India, riguardanti l'ascesa della Cina nella regione.Pechino è attualmente coinvolta in controversie marittime con molti dei suoi vicini ASEAN nel Mar Cinese Meridionale e con il Giappone nel Mar Cinese Orientale.L'Esercito di Liberazione del Popolo è anche coinvolto in uno scontro, che dura da più di un anno, con l'esercito indiano lungo la contesa Linea di controllo effettivo (LAC) nel Ladakh orientale, al confine tra le due potenze asiatiche.Mercoledì scorso, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato una partnership per la difesa, denominata AUKUS, che consente all'Australia di acquisire sottomarini a propulsione nucleare dai due partner.L'accordo non è piaciuto nemmeno in Occidente, in particolare in Francia, per la perdita di una commessa militare. Nel contesto delle relazioni peggiorate con gli Usa, Parigi ha paventato ripercussioni sulla nuova concezione della Nato.

