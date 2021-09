https://it.sputniknews.com/20210924/narcotraffico-arrestato-in-spagna-il-superlatitante-julio-cesar-hurtado-rodriguez-13029973.html

Narcotraffico, arrestato in Spagna il superlatitante Julio Cesar Hurtado Rodriguez

L'uomo era stato trovato in possesso di diversi chili di sostanze stupefacenti in diverse occasioni. 24.09.2021, Sputnik Italia

Il corpo nazionale della polizia spagnola ha catturato a Valencia il latitante colombiano Julio Cesar Hurtado Rodriguez, accusato dalla Dda della Procura di Catania di narcotraffico. Lo riporta la Gazzetta del Sud.Hurtado era tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione 'Cocorito' della fine del mese dello scorso maggio, scattata nei confronti di 13 persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.L’attività investigativa del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, aveva smantellato due gruppi criminali, che operavano a Catania per la commercializzazione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti, sottoponendo a sequestro, in più occasioni, oltre 367 chili di marijuana e cocaina.Le forze dell'ordine iberiche sono riuscite ad individuarlo grazie alle indagini della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto dello Scico.La seconda associazione criminale era a sua volta articolata in due gruppi. Il primo, costituito da cittadini albanesi, attivo nell’importazione di quantitativi di droga dall’Albania, poi rivenduti a organizzazioni che operavano sul territorio siciliano; il secondo gruppo si riforniva di marijuana dalla prima organizzazione, per poi rivenderla a Catania.Gli interventi in provincia di Catania (Belpasso e Misterbianco) e a Messina, hanno consentito di sequestrare 367 chilogrammi di marijuana e cocaina destinate al mercato catanese.

