Meloni: “Draghi al Quirinale e subito al voto? Sarebbe una buona notizia, ma solo per me”

Se il premier Mario Draghi fosse eletto al Quirinale e si andasse al voto, interrompendo l’esperienza dell’attuale governo prima del 2023, l’unica esponente davvero felice di andare alle urne sarebbe Giorgia Meloni. È lei stessa a dirlo a La Stampa.“Letta sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà”.La leader di Fdi parla poi dell’ovazione avuta da Draghi a Confindustria, dove ha dipinto una “cartolina del ‘va tutto benissimo’: mi è sembrata più contiana che draghiana, anche se lo ha fatto con molto più stile”.E colpisce anche “la santificazione del personaggio, che non passa neanche per la beatificazione”.Sulle tasse non fare il gioco delle tre carteMeloni si dice contenta della decisione del governo di stanziare tre miliardi contro il caro-bollette e del fatto che Draghi prometta di non aumentare le tasse, “sconfessando così Enrico Letta, con le sue idee sulla patrimoniale e sulla successione”.Il green pass: serve un'informazione correttaLa numero uno di Fratelli d’Italia continua a difendere la posizione del suo partito contro il certificato verde obbligatorio: “Lo ritengo un’arma di distrazione di massa”.“Pensa forse che Angela Merkel sia una No-Vax? Crede nella campagna vaccinale e nell’informazione corretta, e non usa il green pass. Quando parlo di informazione corretta, mi riferisco, per dire, alla durata dei vaccini”.Ed è “sbagliato additare chi contesta questa formulazione del green pass: non ammicco a nessuno, faccio le mie battaglie per convinzione”, dice.

