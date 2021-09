https://it.sputniknews.com/20210924/gran-bretagna-e-crisi-per-lapprovvigionamento-di-carburante-lunghe-file-ai-distributori-13035946.html

Gran Bretagna: è crisi per l'approvvigionamento di carburante, lunghe file ai distributori

Il governo di Londra, nel tentativo di correre ai ripari, potrebbe rilasciare dei visti di lavoro stagionali a migliaia di cittadini UE. 24.09.2021, Sputnik Italia

Con la chiusura di centinaia di pompe di benzina e la formazione di lunghissime code alle stazioni ancora aperte, si respira aria di crisi in Gran Bretagna.I limitati approvvigionamenti di carburante, come riferisce Il Sole 24 Ore, sono dovuti alla carenza di autotrasportatori, che ha portato ad una riduzione delle consegne di prodotti alimentari a supermercati e ristoranti e si è ora abbattuta anche sui distributori di benzina.Il rischio, nonostante il governo di Londra abbia invitato tutti alla calma, è quello di una situazione di panico generalizzato, dovuto all'impossibilità di fare rifornimento.I maggiori gruppi, quali Esso, BP e Tesco hanno riferito che, a causa delle mancate consegne, sono state chiuse numerose aree di servizio rimaste ormai "a secco".Le misure del governoNelle scorse ore, il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha assicurato che l'esecutivo prenderà in mano la situazione e ha promesso che "muoverà cielo e terra" per risolvere la crisi.Non è escluso, in questo senso, un utilizzo attivo dell'esercito nella catena di approvvigionamento.Colpa della Brexit?Una delle cause della crisi della logistica e dei trasporti, infatti, è da attribuire alla Brexit, che ha portato migliaia di autorasportatori, in maggioranza rumeni e polacchi, a perdere il diritto di lavorare in territorio britannico.A lanciare l'accusa al governo è stata la Road Haulage Association, secondo cui la Gran Bretagna ha bisogno un urgente di 100.000 camionisti per soddisfare il proprio fabbisogno interno.

