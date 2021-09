https://it.sputniknews.com/20210924/ex-governatore-presidente-catalano-carles-puigdemont-arrestato-in-sardegna-13027185.html

Sardegna, arrestato l'ex presidente catalano Carles Puigdemont

A fine luglio, Puigdemont, così come altri due europarlamentari catalani, si era visto revocare l'immunità conferita dal suo ruolo dal Tribunale dell'UE. 24.09.2021, Sputnik Italia

mondo

carles puigdemont

Carles Puigdemont, europarlamentare ed ex presidente della Generalitat della Catalogna, è stato tratto in arresto nelle scorse ore mentre si trovava in Sardegna.A confermare la notizia è stato il legale dello stesso ex governatore, Gonzalo Boye, così come fonti interne al partito indipendentista catalano Junts per Catalunya.Su Puigdemont, rifugiatosi in Belgio, da tempo incombeva un mandato di cattura internazionale, emesso dal giudice Pablo Llarena dalla Corte Suprema spagnola.Il politico, a quanto si apprende, si trovava in Sardegna per prendere parte al festival AdiFolk in scena ad Alghero.Dopo l’arresto e il trasferimento nel carcere di Sassari, il leader del movimento indipendentista catalano avrà la possibilità di presentare ricorso urgente al Tribunale dell’Unione Europea, al fine di ripristinare la propria immunità.Lo scorso 30 luglio, il Tribunale dell’Unione Europea aveva sentenziato la revoca dell’immunità europarlamentare di cui godeva Carles Puigdemont, così come altri due deputati indipendentisti, Toni Comín e Clara Ponsatí.Contestualmente, la Spagna aveva reso noto di aver sospeso il mandato di arresto internazionale nei suoi confronti, salvo poi tornare sui suoi passi in seguito alla sentenza della Corte suprema spagnola.

msan.mr Non vorrei dirlo, ma questo Puigdemont ha tanto la faccia di un radical-chic.....! 4

marco paradigma Lavoretto da massoneria europeista. 1

