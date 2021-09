https://it.sputniknews.com/20210924/draghi-annuncia-allonu-il-g20-straordinario-sullafghanistan-evitare-catastrofe-sociale-e-civile-13028892.html

Draghi annuncia all'Onu il G20 straordinario sull'Afghanistan: "Evitare catastrofe sociale e civile"

Nel suo intervento, in videoconferenza, all'Assemblea dell'Onu, il premier italiano garantisce che il G20 straordinario sull'Afghanistan si farà e rilancia la... 24.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto alla 76° Assemblea dell'Onu con un video messaggio di circa 20 minuti per formalizzare, davanti ai leader di un centinaio di Paesi, il vertice straordinario del G20 sull'Afghanistan, proposto sotto la presidenza italiana del gruppo.Le priorità del summit saranno "aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani" e rilancia un approccio multilaterale per evitare che il Paese "torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale", ma anche per affrontare le sfide globali, come la lotta alla pandemia e ai cambiamenti climatici, la ripresa economica e diseguaglianze, risoluzione dei conflitti e terrorismo.La situazione in AfghanistanDraghi invita la comunità internazionale a "collaborare con efficacia a partire dallo scambio di informazioni", per evitare che il Paese torni ad essere una "minaccia per la sicurezza internazionale".Il governo dei talebani* "non risponde alle aspettative della comunità internazionale", prosegue Draghi, aggiungendo che in Afghanistan "stiamo assistendo allo smantellamento dei progressi degli ultimi 20 anni relativamente alla difesa delle libertà fondamentali, soprattutto per le donne".Il multilateralismoL'Italia intende rilanciare al vertice straordinario un approccio multilaterale che appare indebolito rispetto al passato.La lotta alla pandemiaDraghi ha dedicato una parte del suo intervento, il primo in sede Onu, alla lotta alla pandemia di Covid-19."A oltre un anno e mezzo dall'inizio della pandemia possiamo pensare al futuro con maggiore ottimismo", ha dichiarato, riferendosi alle campagne di vaccinazione messe a punto nei vari Paesi.Tuttavia, mette in guardia sulle "disparità" nella diffusione dei vaccini, definite moralmente inaccettabili.I cambiamenti climatici"Dobbiamo agire ora". Questo l'allarme lanciato da Draghi sui cambiamenti climatici per "tutelare il pianeta, la nostra economia e le generazioni future". Chiede l'impegno multilaterale e la "cooperazione pragmatica delle economie ricche e di quelle emergenti", riferendosi a India e Cina, e ribadisce il "convinto sostegno" al ruolo guida dell'Unione Europea nella transizione ecologica.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri Paesi

