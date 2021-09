https://it.sputniknews.com/20210924/dellutri-felice-dopo-10-anni-di-fango-mi-sentivo-come-un-turco-alla-predica-13027467.html

Dell’Utri: “Felice dopo 10 anni di fango, mi sentivo come un turco alla predica”

L’ex senatore, fedelissimo di Berlusconi, commenta la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Palermo nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia. 24.09.2021, Sputnik Italia

Si dice felice, sollevato e pronto a immergersi, alleggerito di un peso, nella sua amata lettura, tra i suoi libri che lo hanno accompagnato in tutti questi anni.Marcello Dell’Utri commenta su diversi giornali, oggi, l’assoluzione decisa dalla Corte d’Appello di Palermo nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia: in primo grado era stato condannato a 12 anni, adesso per i giudici hanno decretato che è assolto “per non aver commesso il fatto”.Un momento che arriva dopo “10 anni di fango”: “Ma ormai è finita, anche se gli stenti rimangono...”, aggiunge, parlando dei due infarti avuti negli ultimi anni.E dopo la sentenza, racconta a Repubblica, La Stampa e al Giornale di aver festeggiato con “il mio adorato Pinocchio, il più bel libro che ci sia” e un Amarone.Fiducioso, ma ancora increduloDell’Utri, il fedelissimo compagno di lavoro e avventure politiche di Silvio Berlusconi, ammette di aver sperato nell’assoluzione, “ma non ero sicuro”.In questi anni, “udienza dopo udienza stavo come un turco alla predica”, senza capire quali fossero i motivi per cui ero alla sbarra: “Non capivo niente, o, meglio, non capivo di cosa parlavano. Dicevano che avevo incontrato questo, poi avevo incontrato quello, poi non so che cosa altro. Un film, totalmente inventato”, spiega.Per Dell’Utri, “era impossibile non riconoscere l’assurdità dell’impianto accusatorio”.

